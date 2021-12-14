Büyükşehir Ilıca’daki O Tesis İçin Yapım İhalesine Çıkıyor!
Büyükşehir Belediyesi’nin dev projesi Ilıca Sağlık Turizm Merkezi 23 Aralık Perşembe günü ihaleye çıkıyor. Proje kapsamında, mevcut alandaki atıl yapının yerine termal havuzlar, Türk Hamamları, buhar ve sauna odaları ile konforlu konaklama birimlerine sahip modern bir tesis inşa edilecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm pazar payını artıracak önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Türkiye’deki sayılı termal su kaynaklarından birine ev sahipliği yapan Onikişubat’ın Ilıca bölgesine yeni bir “Sağlık Turizm Merkezi” inşa edilecek. Büyükşehir Belediyesi’ne ait mevcut hamamın yerini alacak projenin ihalesi ise 23 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplamda 6 bin metrekare alana sahip olması planlanan tesisin, bölgedeki hizmet kalitesi ile turist sayısını önemli ölçüde artırması hedefleniyor.
Tam Donanımlı Bir Tesis
Bünyesinde birçok sosyal donatıyı barındıracak şekilde projelendirilen Ilıca Sağlık Turizm Tesisi, ziyaretçilerine sağlığı ve konforu bir arada sunacak. Bölgenin eşsiz termal su kaynakları tesisteki hamam ve havuzlarla şifa dağıtırken, SPA hizmetleri de kullanılabilecek. Sauna, buhar ve masaj odalarıyla hizmet verecek proje, sahip olduğu modern konaklama alanları ve restoranıyla konuklarına tatil keyfi yaşatacak.
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