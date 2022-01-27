Büyükşehir Oğuz Bebek İçin Seferber Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri Göksun ilçesinin Karadut Mahallesi’nde hasta bir bebeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kömolar Mevkii’nde ikamet eden Kayık çifti bebeklerinin ateşinin yükselmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Yoğun kar yağışına maruz kalan bölgeye sağlık ekiplerinin intikal edebilmesi için bölgeye çok sayıda Büyükşehir Belediyesi ekibi ve iş makinesi sevk edildi. Kırsal yolun açılması için yoğun çalışma gerçekleştiren ekipler, bebeği bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Oğuz bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.