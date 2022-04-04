Büyükşehir Sürücüleri Uyarıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, Dulkadiroğlu Güneşevler Mahallesi’nde kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, alınan UKOME kararları doğrultusunda Vezir Hoca Bulvarı’nın tek şeridi 5 – 15 Nisan tarihleri arasında trafiğe kapalı olacak. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda karara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından Vezir Hoca Bulvarı’nda altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Vezir Hoca Bulvarı’nın tek şeridi 5 – 15 Nisan tarihleri arasında ulaşıma kapatılmıştır. Vatandaşlarımız trafikte dikkatli olmaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.