Büyükşehir Sürücüleri Uyarıyor!
Büyükşehir Belediyesi, İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesi kapsamında 5 kilometre uzunluğundaki bulvarda gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Ağcalı Kavşağı’ndan Canlı Hayvan Pazarı’na ulaşım sağlayan arterin 30 Mayıs Pazartesi gününe kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesi kapsamında Kayseri Yolu ile Batı Mahalleleri Grup Yolu arasında oluşturulan 5 kilometrelik yeni bulvarda altyapı ve asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, alınan UKOME kararı doğrultusunda Ağcalı Kavşağı’ndan Canlı Hayvan Pazarı’na ulaşım sağlayan arterin 30 Mayıs Pazartesi gününe kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesi kapsamında Kayseri Yolu ile Batı Mahalleleri Grup Yolu arasında oluşturulan 5 kilometrelik yeni bulvarda gerçekleştirilen altyapı ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Ağcalı Kavşağı’ndan Canlı Hayvan Pazarı’na ulaşım sağlayan arter 30 Mayıs Pazartesi gününe kadar trafiğe kapatılmıştır. Ulaşımda herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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