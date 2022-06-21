Büyükşehir Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Şehirde çocukları sağlıklı yaşam için spora teşvik etmek adına Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları kayıtları başladı. 8 - 13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen futbol, güreş ve yüzme branşlardaki spor kursları sayesinde çocukların yaz tatillerini daha verimli ve eğlenceli şekilde değerlendirmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek eğitimler 29 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve toplamda 2 ay sürecek. Yaz Spor Okulları’na https://kahramanmaras.bel.tr/yaz-spor-okullari-basvuru-formu adresi üzerinden çevrimiçi kayıt yapılabiliyor. Başvurularda son gün 27 Haziran Pazartesi.