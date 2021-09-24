Büyükşehir zabıtası’ndan ürün denetimi
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında şehir genelindeki iş yerlerinde fiyat, genel sağlık ve ürün son kullanım tarihi denetimleri gerçekleştiriyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri yeni yılda sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, iş yerlerindeki ürün fiyatları ile ödeme esnasındaki fişin tutarının aynı olup olmadığını kontrol ederek, eksiği bulunan işletmeler hakkında tutanak tutuyor. Ekipler tarafından marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış kontrolünün yanı sıra evrakları eksik olan ve fiyat etiketleri bulunmayan işyerlerine 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince işlem uygulanıyor. Kontroller sırasında Zabıta ekipleri, kasap ve şarküterilerde de tüm reyonları gezerek ürünlerin son kullanım tarihlerini inceliyor. Gerçekleşen denetimlerde sağlık yönetmeliği ve genel temizlik yönünden de kontrol edilen iş yerlerine, maske, mesafe ve temizlik uyarılarında bulunuluyor.
Vatandaşlarımızın Yanındayız
Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleşen denetimlere ilişkin yapılan açıklamada; “Şehir genelindeki denetimlerimizi, faaliyet gösteren iş yeri, market ve AVM’lerde ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçmek ve hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamalarını önlemek amacıyla gerçekleşiyoruz. Doğru fiyattan sağlıklı alışveriş yapılabilmesi için vatandaşlarımızın daima yanındayız” ifadeleri kullanıldı.
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