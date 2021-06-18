Büyükşehir’den bayram öncesi temizlik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber kesim bölgeleri ve hayvan pazarlarında ekipler teyakkuza geçti. Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde bulunan Eski Hayvan Pazarı civarında yoğun bir temizlik gerçekleştirildi. Canlı hayvan alım ve satım faaliyetlerinin yapıldığı alanda evsel, organik, hafriyat atıkları toplanarak Kürtül Katı Atık Bertaraf Tesislerine sevk edildi. Çalışmalarla bölgeden toplamda yaklaşık 2 bin 500 tonatık taşındı. Temizlik çalışmalarının ardından bölgeye temiz toprak serimi yapıldı. Ayrıca bölgeye konumlandırılan bilgilendirici levhalarla etrafa atılan atığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çevre ve halkımızın sağlığı için şehir genelinde temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız kaçak hafriyat dökümü ile karşılaşmaları halinde ALO 153 Çözüm Masası’na bildirerek bizlere yardımcı olabilirler” ifadelerine yer verildi.