Vali Ünlüer 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Ünlüer: Alın terleriyle gece gündüz demeden çalışarak, ülkemizin ekonomisine ve toplumsal refahına katkı sağlayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum.

Emekçilerimizin, ülkemizin ve ilimizin kalkınması, sosyal ve ekonomik olarak gelişmesi ve büyüme hedeflerine ulaşması gayesiyle büyük bir erdemle çalışmaları, sağduyulu tutum ve davranışları her türlü takdirin üzerindedir.

Bizler millet olarak işçinin, çalışanın hakkını alın teri kurumadan vermenin kutsiyetine inanan bir kültürün mensuplarıyız. Bu sebeple, son yıllarda emekçilerimizin çalışma hayatı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için yoğun çalışmalar sürdüren Devletimiz, bundan sonra da çalışanlarımızın her konuda destekçisi olmayı sürdürecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs’ın alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, özveri ile çalışan ve üreten vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, bütün emekçilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi