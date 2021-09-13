Büyükşehir’den eğitime bir destek daha!
Her yıl binlerce vatandaşa “Dermankart” ofisleri aracılığıyla sosyal destek veren Büyükşehir Belediyesi, 2021 - 22 eğitim öğretim yılında öğrencileri de sevindirdi. Sosyal yardım alan ailelerin ilk ve ortaöğretimde eğitim gören çocuklarına toplamda 46 bin parça kırtasiye yardımı yapıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ‘derman’ olmaya devam ediyor. “Dermankart” adı verilen ofisler aracılığıyla yapılan sosyal yardımlarla yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları karşılandı. İlk ve ortaöğretim yaş grubundaki öğrencilere muhtelif ürünlerden toplamda 46 bin okul malzemesi temin edildi. Çantadan, pastel boyaya kadar her türlü ihtiyacın düşünüldüğü sosyal destekler, minikleri de mutlu etti.
Vatandaşlarımızın Yanındayız
Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Alper Acar yapılan çalışmaya ilişkin, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün öncülüğünde bu senede kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokullarda okuyan çocuklarına toplamda 46 bin parça olmak üzere kırtasiye malzemelerinde destek sağlıyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak öğrenci kardeşlerimize yeni öğretim döneminde sağlık ve başarı diliyoruz” ifadelerini kullandı.
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:00
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Kasımpaşa
|4
|5
|13. Antalyaspor
|3
|4
|14. Alanyaspor
|3
|3
|15. Sivasspor
|4
|2
|16. Adana Demirspor
|4
|2
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|9
|3. Eyüpspor
|4
|9
|4. Erzurumspor
|4
|9
|5. Ankaragücü
|4
|8
|6. Tuzlaspor
|3
|7
|7. Samsunspor
|3
|6
|8. Bandırmaspor
|4
|6
|9. Adanaspor
|4
|5
|10. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|11. Altınordu
|4
|4
|12. Kocaelispor
|4
|4
|13. İstanbulspor
|3
|3
|14. Boluspor
|3
|3
|15. Balıkesirspor
|2
|3
|16. Denizlispor
|4
|3
|17. Menemenspor
|4
|3
|18. Bursaspor
|4
|1
|19. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Man City
|4
|9
|5. Brighton
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|9
|7. West Ham
|4
|8
|8. Everton
|3
|7
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|3
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Valencia
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|4
|10
|4. Real Sociedad
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Barcelona
|3
|7
|8. Mallorca
|4
|7
|9. Osasuna
|4
|5
|10. Rayo Vallecano
|4
|4
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Levante
|4
|3
|13. Real Betis
|3
|2
|14. Elche
|3
|2
|15. Espanyol
|4
|2
|16. Cádiz
|4
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|4
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0