Büyükşehir’den eğitime bir destek daha!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ‘derman’ olmaya devam ediyor. “Dermankart” adı verilen ofisler aracılığıyla yapılan sosyal yardımlarla yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları karşılandı. İlk ve ortaöğretim yaş grubundaki öğrencilere muhtelif ürünlerden toplamda 46 bin okul malzemesi temin edildi. Çantadan, pastel boyaya kadar her türlü ihtiyacın düşünüldüğü sosyal destekler, minikleri de mutlu etti.

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Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Alper Acar yapılan çalışmaya ilişkin, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün öncülüğünde bu senede kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokullarda okuyan çocuklarına toplamda 46 bin parça olmak üzere kırtasiye malzemelerinde destek sağlıyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak öğrenci kardeşlerimize yeni öğretim döneminde sağlık ve başarı diliyoruz” ifadelerini kullandı.