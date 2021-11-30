Büyükşehir’den İstismarcılara Yönelik Çalışma
Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin işlek arterlerinde aralıksız denetimleriyle duygu sömürüsü yaparak usulsüz kazanç elde eden ve kamu düzenini bozan şahıslara geçit vermiyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zabıta ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kamu düzenini sağlamaya yönelik olarak sıklıkla gerçekleştirilen denetimlerde, duygu sömürüsü yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalışan şahıslar da birer birer tespit ediliyor. Kentin işlek cadde ve bulvarlarıyla, yoğun araç trafiğinin olduğu bölgeleri mesken tutan duygu sömürücüleri, Polis ve Jandarma ile işbirliği yapılarak men ediliyor. 326 Sayılı Kabahatler Kanunu 33’üncü maddesi gereği idari para cezası verilen şahısların usulsüz kazançları da cezai işlem sonrası kamu yararında kullanılmak üzere tutanak altına alınıyor. Zabıta Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada vatandaşların ilgili şahıslarla karşılaşmaları halinde ALO 153 çağrı hattından bilgi verebileceği belirtildi.
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