Büyükşehir’den Kütüphane Üyelerine Anlamlı Hediye

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 29 Mart - 4 Nisan Kütüphaneler Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor. Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında kütüphane kullanıcılarına hediye dağıtımı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplamda 25 kütüphanede düzenlenen etkinlikte, Kütüphaneler Haftası hatıra kupaları ve kitap ayraçları hediye edildi. Okurların, çalışma masalarına bırakılan hediyelerle karşılaşması renkli görüntüler oluşturdu.

Edebiyat Şehrinin Bir Yansıması

Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan, “Kütüphaneler, okurlarının ilgisi nispetinde canlıdır. Kütüphaneler de kitapların varlığıyla kaimdir. Bizler Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 25 kütüphane ve binlerce kitabımızla şehrin kültürel ve edebi motivasyonunu diri tutmaya gayret ediyoruz. Kütüphaneler Haftası münasebetiyle şehrimizde düzenlediğimiz etkinliklerde hemşehrilerimizi kitap okumaya teşvik ediyoruz. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na edebiyat alanına yapacağımız başvuruyla ilgili ön hazırlıkların temelini büyük ölçüde şehrimizin kitapla olan temasını artırmak teşkil ediyor. Kütüphane kullanımının bu denli yüksek olmasının da edebiyat şehri olma iddiamızı destekler nitelikte olduğu kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.