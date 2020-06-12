Büyükşehir’den sınav öncesi dezenfekte!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hafta sonu yapılacak MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) Sınavı öncesi Avşar Yerleşkesi’nde dezenfekte çalışmaları tamamlandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.06.2020, 11:00 12.06.2020, 20:33
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bu hafta sonu yapılacak MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) Sınavı için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi’nde ilaçlama yaparak dezenfekte çalışmalarını tamamladı.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri özel kıyafetler ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi’nde sınav yapılacak dersliklerde ilaçlama yaparak dezenfekte çalışmalarını tamamladılar.
Ekipler hafta sonu sınava katılacak öğrencilerin temas edebileceği bütün alanlarda ilaçlama yaparak öğrencilerin hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için dezenfekte ettiler.
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