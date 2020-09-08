Büyükşehir'den uyarı! Kahramanmaraş’ta bu yollara parklanma yapılmayacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mevcut yollarda yapılan yol çizgi çalışmaları kapsamında çalışma yapılacak yollarda araçların park edilmemesini istedi.

KMBB Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada: “ Yol çizgi çalışmaları kapsamında Abdulhamithan Köprülü Kavşak girişinden Ahmet Uncu Caddesi, Orman Başmüdürlüğü arası yol çizgi çalışması yapılacağından 8 Eylül 2020 Salı günü 21:00-06:00 saatleri arasında iniş ve çıkış şeritlerinde sağ tarafa parklanma yapılmaması gerekmektedir. Tüm sürücülerimize ilanen duyurulur” denilerek bilgi verildi.