Çağlayancerit’te 40 Kilometre Yol Çalışması Yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Çağlayancerit’in Karafirez ve Akdere Mahallesi ile Engizek mevkiini birbirine bağlayan arter baştan uca yenilendi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun açıklamasında, “2021 yılının sonuna geliyoruz. Büyükşehir Belediyemiz sıcak ve sathi asfalt çalışmalarını bugünlerde tamamlıyor. Ayrıca altyapı çalışmaları da yılsonuna kadar devam edecek. Karafirez mahallemizde başlayan çalışmalarla yollarımız yenilendi. Bir yandan da yoğun bir şekilde sanat yapılarını tamamlıyorlar. Sadece bu yıl 40 kilometreye yakın sathi asfalt çalışması yapıldı. Ben halkım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine en derin saygılarımı sunuyorum, sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.