Çalkaya BEKO mağazası geniş ürün yelpazesi ile hizmet veriyor!

Çalkaya Beko Mağazası, müşterilerine peşin fiyatına vade farkı olmadan 12-15 ay taksit imkanı sunuyor.

Çalkaya BEKO Mağaza’sının müşterilerine yapmış olduğu özel kampanya ve indirimler hakkında bilgi veren Satış Temsilcisi Yeter Biricik, enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşların alışveriş yapabilmesi için küçük ev aletlerinde 4’lü set alımlarında %15 indirim uygulandığını söyledi.