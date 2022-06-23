"Çay Sizden, Yemek Bizden" adlı yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi!

Doğası ve eşsiz manzarasıyla hayran bırakan başkonuş yaylasında düzenlen programda öğretmenler ve aileleri yılın yorgunluğunu doyasıya eğlenerek attı.

Doğa yürüyüşü, Halat çekme ve çuval yarışmalarının yanı sıra eğitimciler piknik yapma fırsatı yakaladı.

Etkinliğe Kahramanmaraş valisi ömer faruk coşkun, gençlik ve spor il müdürü cemil boz, büyükşehir belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı duran doğan, kurum amirleri ve çok sayıda öğretmen ile aileleri katılım sağladı.

Büyükşehir belediyesi ise eğitimcilere öğle yemeği ve dondurma dağıtarak keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan il milli eğitim müdürü Yusuf kahraman, “davetimize katılan bütün herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Büyükşehir belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı duran doğan ise eğitimcilerimiz için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.

başkonuş yaylası yönetim kurulu başkanı Serhan erdoğanyılmaz’da, “başkonuş yaylası olarak her zaman eğitimin, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimiz yanındayız.” Diye konuştu.