Celalettin Güvenç, KİÜ Türkoğlu yerleşkesini ziyaret etti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Türkoğlu yerleşkesini ziyaret etti.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül ile birlikte, KİÜ İslami İlimler Fakültesi’ni ve Türkoğlu Meslek Yüksekokulu’nu gezen Güvenç, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. KİÜ Rektörü Prof. Dr. Özgül, İslami İlimler Fakültesi ve Türkoğlu MYO’da, bu yıl itibariyle öğrenci alımına başlandığını belirtti. Yerleşme oranlarının beklentinin üzerinde olduğunu kaydeden Rektör Özgül, özellikle Türkoğlu MYO’da açılan programların doluluk oranının yüzde yüze ulaştığına dikkati çekti.

Üniversitelerin, kuruldukları bölgelere değer katan kurumlar olduğunu kaydeden Güvenç ise, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KİÜ Türkoğlu İslami İlimler Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu’nun da, Türkoğlu ilçesine katkı sunacağını vurguladı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Türkmen, KİÜ Genel Sekreteri Vekili Cemil Toktay, AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ile Türkoğlu’nda yatırımı bulunan sanayicilerden Mahmut Arıkan, Eshabil Tanrıverdi, Erol Tansel ve İmad Eddin Tatari’nin de eşlik ettiği ziyarette, üniversitenin gelişimi için istişarelerde bulunuldu.