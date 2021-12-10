CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığından İnsan Haklarının önemine vurgu yapıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününe ilişkin, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ve adalete susamış milyonların desteğiyle hala sürmekte olan “Hak, hukuk, adalet” mücadelemize tüm kadrolarımızla, hak bilincinin güçlenmesi için yurdun dört bir yanında devam ediyoruz” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 10.12.2021, 16:59 10.12.2021, 19:09
Cumhuriyet Halk Partisi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.
Kahramanmaraş’ta da teşkilat mensuplarıyla birlikte parti binasının önünde basın açıklaması yapan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, insan haklarının önemine vurgu yaptı.
Namaz Vakti 12 Aralık 2021
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