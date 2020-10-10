CHP Onikişubat ilçe başkanından Deva Partisi’ne hayırlı olsun ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş ve İlçe Teşkilatı Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 10.10.2020, 12:46
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Kahramanmaraş Deva Partisi İl Başkanı Dr. İrfan Karatutlu ve İl Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette iki muhalefet partisi başkanları fikir alışverişinde bulundu.
Kahramanmaraş'ın ortak problemleri için tüm muhalefet parti teşkilatlarının bir arada hareket etmesi gerektiğini dile getiren CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, yeni kurulan Deva Partisine başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Heyetlerin birbiriyle fikir alışverişinden sonra Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Dr.İrfan Karatutlu ve İl Yönetim Kurulu üyeleri Chp heyetine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.
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