Çırağın Alışveriş Merkezi geniş ürün yelpazesi ve özel kampanyalar sunuyor
Kahramanmaraş'ın en çok tercih edilen markası olmayı başaran Çırağın Group bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çırağın Alışveriş Merkezi Pazarcık ilçesinde hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.04.2022, 15:03 04.04.2022, 16:47
Beyaz eşyadan mobilyaya, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar birçok markada ürün yelpazesini bünyesinde bulunduran Çırağın AVM, Pazarcık’ta müşterilerini bekliyor.
Gücünü halktan alarak her geçen gün büyümeye devam eden çırağın alışveriş merkezi, mobilya bölümünde müşterilerine sunduğu birbirinde özel kampanyalarla alışverişin tek adresi olma özelliğini taşıyor.
Kampanyalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çırağın AVM Pazarcık şubesi mobilya sorumlusu Cüneyt Canbolat, yemek odası takımlarından çeyiz paketlerine birçok üründe kampanyaların olduğunu söyledi.
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