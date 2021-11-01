Çırağın Alışveriş Merkezi üçüncü şubesiyle Pazarcık'ta hizmete açıldı!

Beyaz eşyadan mobilyaya, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar birçok markada ürün yelpazesini bünyesinde bulunduran Çırağın AVM, Pazarcık ilçesine de artı değer katacak.

Çırağın AVM Açılışa özel, indirimli fiyatlar, hediye çekleri ve ürün satın alan müşterilerine hediye çarkını çevirmek koşuluyla binlerce ürün dağıttı.

Açılışla ilgili olarak konuşan Çırağın Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak, “firma olarak Pazarcık halkına, ürün çeşitliliğimizle hizmet vereceğiz” dedi.

Açılışa katılan MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi’de, bu güzel alışveriş merkezini Pazarcık’a kazandıran, Ali Çırak’ı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’da,” ilçemize yaptığı bu güzel yatırımından dolayı Çırağın Group’a teşekkür ediyorum” dedi.