Çocuklar Şenliğe Akın Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor.

Şehirde farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, çocuklar tarafından sevilerek izlenen çizgi film karakterlerinden ‘Maşa ile Koca Ayı’ ve ‘Ege ile Gaga’ müzikal çocuk tiyatrolarını miniklerle buluşturdu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Renkli anlara sahne olan etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.

Miniklere unutulmaz bir gün yaşatan ‘Maşa ile Koca Ayı’ ve ‘Ege ile Gaga’ müzikalleri bir yandan eğlendirirken bir yandan da öğretti.

Çocukların adeta akın ettiği etkinlikte ebeveynler, gerçekleştirilen program dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.