Çokran Yolunda Çalışmalar Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında heyelan sebebiyle kapanan Onikişubat İlçesi Çokran-Küçüksır yolunda çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri heyelan sebebiyle yola düşen dev kayaları kaldırarak yolu açmaya çalışıyor.

Kaya Kütleleri Çok Büyük

Aşırı yağan yağmurlar sonrası Çokran-Küçüksır Yolunda meydana gelen heyelana ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada: “Mahallemizde yaşanan afet nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açmak ve bölgeye yeniden elektrik verilmesini sağlamak için çalışmalarımız sürüyor. Afette herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici. Yola düşen kaya parçaları çok büyük. İki ekibimiz yolun her iki tarafından da müdahale ediyor. Bölgeye ulaşmak isteyen vatandaşlarımız alternatif güzergah olarak Çokran-Kalekaya-Sadıklı-Gölpınar-Hacılar-Çağırgan-Kümperli istikametini kullanabilirler” ifadeleri kullanıldı.