Çöp evden tonlarca atık madde çıktı

Kötü kokulardan rahatsız olan vatandaşların şikayeti ile ortaya çıkarılan evdeki tonlarca atık, belediye görevlilerince temizlendi.

Elbistan’ın Kızılcaoba Mahallesi Yüce Sokak’ta yayılan kötü kokulardan rahatsız olan vatandaşların şikayeti üzerine yapılan çalışmada kokunun Suriyeli bir kadının yaşadığı evden geldiği belirlendi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde evin içinde tonlarca atık madde olduğunu tespit etti.

Gıdandan giysiye, ev eşyasından jant kapaklarına kadar birçok kokmuş ve çürümüş madde bulunan evdeki atık maddeler belediye ekiplerince 3 gün süren çalışmayla temizlendi.

Suriyeli kadının önceki yıllarda da evi çöp ev haline getirdiği öğrenilirken, yaşlı kadın belediye görevlilerinin çalışmalarını engellemeye çalıştı.

Kamyon ve çöp arabalarına yüklenen atık maddeler, çöplüğe gönderildi.



Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sami Doğan, yayılan kötü kokulardan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine çöp evi ortaya çıkardıklarını söyledi.

Temizlik çalışmalarının 3 gündür devam ettiğini belirten Doğan: “Şu ana kadar 7 kamyon atık madde çıkardık ama hala içerisi dolu. Burada oturan şahsın Suriye uyruklu 60 yaşlarında yalnız yaşayan bir kadın olduğunu öğrendik. Bu olay geçen yıl da tekrar etmiş, önlem almaya çalışıyoruz. Evin içerisinde aklımıza gelebilecek her türlü evsel atık var. 20 tona yakın malzeme çıkarıldığını düşünüyoruz. İçeride hala çok miktarda atık madde var. Evin her odası ağır koku yayan çöple dolu halde, temizleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Şeref Yardımcı’da yayılan kötü kokular üzerine şikayette bulunduklarını belirterek: “Suriyeli kadının oturduğu bu ev yaklaşık dört yılda 4 kez temizlendi. Evin her tarafı çöple dolu. 7 araba önceki gün gitti, 10 tonluk araç dün gitti, bugünde çalışmalar devam ettiriliyor” diye konuştu.