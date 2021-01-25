Covıd-19'u yenen kişilerden bağış yoluyla kan plazması toplanıyor
Türk Kızılay, kritik durumda olan hastalarda kullanmak amacıyla Covıd-19'u yenen kişilerden bağış yoluyla kan plazması topluyor. Hastanelere ulaştırılan plazmalar, ağır durumdaki vakaların tedavisine katkı sağlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.01.2021, 16:42 25.01.2021, 18:26
Koronavirüs salgınında ağır durumdaki hastaların bağışıklık sistemi, kızılay tarafından aferez yöntemiyle temin edilen, içerisinde virüse karşı antikor barındıran immün plazmalar ile destekleniyor.
Türk kızılay, kritik durumda olan hastalarda kullanmak amacıyla Covıd-19'u yenen kişilerden bağış yoluyla kan plazması topluyor. Hastanelere ulaştırılan plazmalar, ağır durumdaki vakaların tedavisine katkı sağlıyor.
Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu Aksu Haber’e yaptığı açıklamada plazma bağışının koronavirüs sürecine olan katkısına dikkat çekti.
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