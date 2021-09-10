Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa söz verdi: Fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerle yüz yüze en son geçtiğimiz yılın Kasım ayında il kongremiz vesilesiyle bir araya gelmiştik. Ondan önce de 12 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın kurtuluş töreninde bir araya gelmiştik. Bugün bir kez daha kahramanlığın kitabını yazan Maraş'tayız. Türkiye'nin kalem kaşı, köşe taşı, tarihler inşa ettiren ustabaşı Kahramanmaraş. Bizi yine muhabbetle, samimiyetle bağrına bastı.

Toplu açılış törenimizin ardından da sanatı söz olan şairlerin şehrinde gençlerimizle şiir konuşacak, şiirle konuşacağız. Burası 7 güzel adamın şehridir. Burası aynı zamanda hepsinin yüreği birbirinden güzel 1.2 milyon Maraşlı'nın şehridir.

Bugün Maraş bizi bir kez daha tüm kalpleriyle bağrına bastı. Rabbim uhuletimizi güçlendirsin.

"SOSYAL MEDYADAKİ FİTNEYE MİLLETİMİZ İTİBAR ETMEDİ"

Aslında bu buluşmayı haftalar öncesinden planlamıştı. Akdeniz ve Ege'de yangınlarla, Karadeniz'de sellerle buluştuğumuz dönemden dolayı ziyaretimizi erteledik. Devletimiz afetlerin önlenmesi, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, hasarların tazmini için çalışmaktadır. Durmak yok, yola devam dedik.

Sosyal medya ve diğer mecralarda dolaşıma sokulan fitne, fesat ve bozgunculuk faaliyetlerin milletimiz itibar etmemiştir. Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketinden kendine çıkar sağlama peşinde koşanlar bir kez daha hüsrana uğradılar. Bırakın proje ve gayreti hayalleri bile olmayanların sonu inşallah hep hüsran olacaktır.

"ARTIK AĞIZLARINI AÇACAK HALLERİ KALMADI"

Biz 19 yıldır yaptığımız gibi eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlündeki yeri güçlendirmeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda önümüze dizilen tuzakları birer birer bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz. Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken biz sağlık hizmetlerinden ekonomiye kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu:128 milyar dolara nerede! Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. Bunlar akşam yalan sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri kalmadı.

"FAHİŞ FİYATIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ, ENFLASYONU KONTOL ALTINA ALACAĞIZ"

İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarı taşıyacağız. Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Emin olun bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip çözümler getirecek başka kimse yok. Bunlar avare kasnak gibi boşa dönüp duruyorlar.

Hala akılları tek parti zihniyetini ülkeye yeniden hakim kılmak olanlar, bu milletin demokrasi ve kalkınma talebine cevap veremezler. Ülkemize husumetiyle bilinen herkesle kolkola girmeyi siyasi ittifak sananlardan bu ülkeye hayır gelmez.

Bundan sonra da milletimizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa bunu yapacak olan yine biziz. Biz bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Bu yolda eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa düzeltiriz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz.

Yürüdüğümüz bu kutlu yolda artık hedeflerimiz bir el uzatımı mesafededir. Ödenecek tüm bedelleri ödedik, tüm fedakarlıkları yaptık, tüm sıkıntılara katlandık. Bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir.

"ÖNÜMÜZÜ KESMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

1000 yıllık vatanımız Anadolu'nun tapusunu elimizde tutmak için her karışını yeri geldiğinde alın terimizle, yeri geldiğinde kanımızla mühürlemek mecburiyetinde kaldık. Karada, deniz ve havada egemenlik haklarına sahip çıkmak için attığı her adımın engellenmeye çalışmanın gerisinde 1000 yıllık husumet var. Kardeşlerim, bu tartışmaların gerisindeki çevrelerin bir kısmının da nerelerden beslendiği, bitlerinin nasıl kanlandığı birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye'yi bir parmak şıklatmayla huzurunu kaçırabilecekleri, karanlık senaryolara figüran yapabilecek olan görenler var. Bu ülkenin de milletin de önünü kesmeye kimsenin gücü yetmez.

Bu aziz milletin başına felaket bulutları toplamaya çalışanların hepsi de bir süre sonra kendi canlarının derdine düşmüştür. Bu ülkenin ve milletin dostluğu dünyadaki en kıymetli hazineden bile daha değerlidir. Halbuki bizim gönlümüz herkese açıktır.

Maraşlı merhum Abdürrahim Karakoç gibi diyoruz ki:

İçimde uzayan her yol,

Çıkar gider dosta doğru.

Menekşe, nergis, ıtır, gül,

Kokar gider dosta doğru.

Zamanım yoğrulur gamla,

Birleşir sabah akşamla.

Ilık kanım damla damla,

Akar gider dosta doğru.

Bizimle bu yolda yürümek isteyen herkesle gönlümüz de kollarımız da açıktır. Kahramanmaraş bunun şahididir. Türkiye olarak bir süredir adeta her günü namus günü öneminde bir mücadele yürütüyoruz. Biz de halen yürüttüğümüz mücadeleyi her alanda kendi kendini kurtaran ülke anlayışıyla gerçekleştiriyoruz.

Bugün Türkiye'mizde 84 milyon tek yürek, tek bilek olarak yoluna devam ediyor. Tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum.

Kardeşlerim, Türkiye'nin en önemli özelliği farklı alanlardaki mücadeleleri aynı anda yürütebilme kabiliyetidir. Dünya koronavirüsle savaşıyor. Biz sağlık ve diğer alanlarda başarılı bir yönetim sergiledik. Vatandaşına yeterli sağlık hizmet vermeyip ekonomisini küçülten ülkelerden kendimizi hemen ayrıştırdık. Salgın şartlarına rağmen inşası süren yatırımları devam ettirdik, bitenleri de hizmete aldık. Bir yandan da yeni projelerin temelini attık. Bugün burada Kahramanmaraş'a kazandırdığımız toplam yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 1 milyar 734 milyon lirayı bulan 105 eserin toplu açılış törenini yapıyoruz.