Damızlık Koyun Ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Vakkas Kuzu’dan önemli açıklamalar

Kurbanlık hayvan fiyatlarında artış olurken, alınacak hayvanların da hangi özellikler de olması gerektiği merak edilen konular arasında.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Damızlık Koyun Ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Vakkas Kuzu, artan maliyetler karşısında kurbanlık hayvanların fiyatının arttığını söyledi.

Konuşmasının devamında Kuzu, “ilimizin nüfusuna oranla kurbanlık hayvanlarımızın sayısı yeterlidir” dedi.