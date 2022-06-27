Damızlık Koyun Ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Vakkas Kuzu’dan önemli açıklamalar
9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramına sayılı günler kalırken vatandaşlarda kurbanlıklarını almanın telaşına düştü.
KAHRAMANMARAŞ 27.06.2022, 13:19
Kurbanlık hayvan fiyatlarında artış olurken, alınacak hayvanların da hangi özellikler de olması gerektiği merak edilen konular arasında.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Damızlık Koyun Ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Vakkas Kuzu, artan maliyetler karşısında kurbanlık hayvanların fiyatının arttığını söyledi.
Konuşmasının devamında Kuzu, “ilimizin nüfusuna oranla kurbanlık hayvanlarımızın sayısı yeterlidir” dedi.
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