Dev organizasyonda 20 ülkeden 200’e yakın sporcu yarıştı
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, ikinci gün etapları tamamlandı. Kadınlarda 45 sporcu 97 kilometre, erkeklerde ise 130 sporcu 156 kilometre pedal çevirdi.
KAHRAMANMARAŞ 05.07.2021, 14:12 05.07.2021, 15:13
Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay da uluslararası bisiklet yarışı Kahramanmaraş’ın tanıtımı adına güzel bir etkinlik olduğunu ifade etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, final yarışların ardından aksu habere yaptığı konuşmada, ilki gerçekleştirilen organizasyona gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Uluslararası bisiklet yarışının Kahramanmaraş için önemli bir adım olduğunu söyledi.
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