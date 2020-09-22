Deva Partisi İl Yönetimi basınla bir araya geldi

Deva Partisi Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı olarak yaklaşık 2 ay önce görevlendirilen Başkan İrfan Karatutlu; İş İnsanı İmdat Tufan, Şehir Planlamacısı Hatice Koç ve Eğitimci Naz Başaran’dan oluşan Kurucu Heyet ile beraber İl Yönetim Kurulu Üyelerini belirledi. Karatutlu, toplumun her kesiminden, her meslek grubundan üyelerin yer aldığı dev kadroyu, bugün gerçekleştirilen bir programla basına ve kamuoyuna tanıttı.

Programa, Türkoğlu Kurucu İlçe Başkanı olarak atanan Av. Kazım Kuncan ve Ekinözü Kurucu İlçe Başkanı olarak atanan emekli emniyet mensubu İlhan Eker de katıldı.

Programda konuşan Deva Partisi İl Başkanı Dr. İrfan Karatutlu, sözlerine 15 Eylül 2020 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Kahramanmaraş basının değerli emekçisi Lütfi Yıkan’ı anarak başladı.

Karatutlu, “Öncelikle bugün burada olup bizleri yalnız bırakmayacağından emin olduğumuz Merhum Lütfi Yıkan arkadaşımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun inşallah” dedi.

Yaklaşık bir yıl önce ilk tohumları atılan Deva Partisi’nin, 11 Mart 2020 tarihinde kurulması ile birlikte hızla ülke çapında teşkilatlanma çalışmalarına başlandığını belirten Karatutlu, “18 Temmuz 2020’de Kahramanmaraş’ın kurucu heyetinin belirlenmesinden yaklaşık 60 gün sonra İl yönetim kurulumuzu oluşturduk. Birbirinden değerli yönetim kurulu üyelerimiz, Türkoğlu Kurucu İlçe Başkanı olarak atanan Sayın Av. Kazım Kuncan ve Ekinözü Kurucu İlçe Başkanı olarak atanan Emekli Emniyet mensubu Sayın İlhan Eker ile karşınızdayız” ifadelerine yer verdi.

“YÖNETİM KURULUNU BELİRLERKEN ŞEFFAFLIĞI, DEMOKRASİYİ, EHLİYET VE LİYAKATI ESAS ALDIK”

Yönetim kurulunu seçme sürecinin şeffaf, demokratik, ehliyet ve liyakati önemseyen bir şekilde ilerlediğini aktaran Karatutlu, yüzlerce başvuru arasından istekli ve gönüllü olanlarla yola devam etme kararı aldıklarını dile getirerek şöyle konuştu: “Bizim için siyaset; dürüstlüğün ve erdemin her koşulda hâkim değer olmasıdır. Herkesin insan onuruna yakışır şekilde barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesinin temin edilmesidir. Tek bir vatandaşımızın dahi bu ülkede kendini garip, dışlanmış, öteki hissetmemesidir. Önceliğin bireyler olması, ‘insan varsa devlet vardır’ anlayışıyla hareket edilmesidir. Ülkemizin içinde huzurla yaşayacağımız, hepimizin ortak yuvası haline getirilmesidir. Başta kadınlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın özgürlüğü ve güvenliğidir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir eğitim ve öğretim almasıdır. Herkesin insanca yaşama standartlarına erişmesinin şartı olarak sosyal adaletin teminidir. Kuvvetler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğüne dayanan özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin inşa edilmesidir.”

“SİYASETİN ÖTEKİLEŞTİRİCİ BİR DİL KULLANMASINA KARŞIYIZ!”

Deva Partisi olarak siyasetin sürekli olarak dışlayıcı, ötekileştirici bir dil kullanmasına karşı olduklarını vurgulayan Başkan İrfan Karatutlu, siyasetin toplumu sürekli bir tehdit ve beka söylemi ile sindirmesine, hayatın her alanını hesapsızca kaplamasına itiraz ettiklerini ifade etti.

Karatutlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Herkes için iyi olan politikaların ortak akıl, istişare ve uzlaşma kültürüyle oluşturulabileceğine inanıyoruz. Ülkemizin problemlerine çözümler üretmek için çalışırken farklı fikirleri, kimlikleri, anlayışları ve inançları bir zenginlik olarak değerlendiriyor ve farklı görüşleri ortak iyiyi bulmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Yurdumuza, tarihimize ve kültürümüze ruhunu veren erdemi, dürüstlüğü, hoşgörüyü, tevazuyu, çalışkanlığı, fedakârlığı ve dayanışmayı siyaset anlayışımızın en önemli değerleri olarak görüyoruz. Bu siyaset anlayışı ile herkesin inanç ve ibadet özgürlüğü ile yaşam tarzına saygılı olacağız. Dini kutsallarımızı günlük siyasete malzeme etmeyecek, siyasi propaganda aracı haline getirmeyeceğiz. Türkiye tek bir akla, dar bir kadroya sığdırılamayacak kadar büyük bir ülkedir. Muhalefet kurumunu ve muhalif görüşleri siyasetin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ediyoruz. Bu anlayışımızın gereği olarak, tüm siyasi partilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog kanallarımızı her zaman açık tutacağız. Partimizin oluşum sürecini, tüzüğünü ve karar alma mekanizmalarını tümüyle demokratik siyaset kültürü üstüne kurmuş durumdayız. Doğru hedeflere ancak doğru kadrolarla ulaşabiliriz.”

“HAKİKATİ SAVUNACAK KADROLARIMIZLA HAREKET EDECEĞİZ!”

Konuşmasında ortak akıl ve istişare vurgusu yapan Karatutlu, “Ortak akla ve istişareye dayanan politikalarımızı hayata geçirebilecek liyakate ve deneyime sahip, görevini en iyi şekilde yapmanın en büyük vatanseverlik olduğuna inanmış, her koşulda hakikati savunacak kadrolarımızla hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Karatutlu, Deva Partisi’nin yönetim anlayışının temelinde hak, hukuk ve adalet olduğunu belirterek şu taahhütlerde bulundu: “Demokrasi ve Atılım Partisi olarak; iktidarda veya muhalefette siyasi nezaketimizi koruyacağız. Sorumluluk sahibi, dürüst, akılcı, serinkanlı, sakin ve incelikli siyaset dilimizden taviz vermeyeceğiz. Birleştirici, kapsayıcı ve umut veren bir siyaset üreteceğiz. Polemik, hamaset ve kutup siyasetine bulaşmayacağız. İstişare, müzakere ve çoğulcu siyaseti esas alacağız. Tüm demokratik yapılarla işbirliğine açık olacağız. İlke ve değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Dürüst, erdemli, şeffaf, çözüm odaklı bir biçimde hareket edeceğiz. Sadece ve sadece halkımızın refah, huzur ve mutluluğu için çalışacağız. Bunları, milletimize şimdiden taahhüt ediyoruz.”

“İLGİMİZİ, FİKRİMİZİ VE MESAİMİZİ DAHA ÇOK YEREL SORUNLARA AYIRACAĞIZ!”

Konuşmasında Deva Partisi’nin çalışma şekli ve önceliklerine de değinen Karatutlu, kurulacak yeni komisyonlarla beraber tüm mesailerini Kahramanmaraş’ın yerel sorunlarının tespiti ve çözümüne yönelik harcayacaklarını söyledi.

Başkan Karatutlu, şunları kaydetti: “Kahramanmaraş’ta, 4 kişi ile başladığımız bu yol arkadaşlığında, sayımızı 44’e çıkardık. Yarın diğer ilçe yönetimleri ile birlikte bu sayı 444’e, 4444’e çıkacaktır. Biz kurulacak başkan yardımcılıkları, ilçe yönetimleri ve komisyonlarla ilgimizi, fikrimizi ve mesaimizi daha çok yerel sorunların tespiti, çözüm önerileri üzerine vermeye çalışacağız. Bu konuda halen yönetici pozisyonundaki sorumlularla diyalog yoluyla temas kuracağız. Beraberinde belli aralıklarla kamuoyunu; şehrimizin ve halkımızın sorunları ile çözüm önerileri ve geldiğimiz aşamalar konusunda bilgilendireceğiz.”

İl Başkanı Karatutlu’nun konuşmasının ardından İl Yönetim Kurulu üyeleriyle beraber Türkoğlu Kurucu İlçe Başkanı Kazım Kuncan ve Ekinözü Kurucu İlçe Başkanı İlhan Eker, basına tanıtıldı.

İŞTE YENİ KADRO!

Deva Partisi Kahramanmaraş İl Yönetim Kurulu Üyeleri ise şu isimlerden oluştu: “İrfan Karatutlu (Uzman Doktor), İmdat Tufan (İş İnsanı), Hatice Koç (Şehir Planlamacı), Naz Başaran (Eğitimci- Yönetici), Emine Sarı (Mimar), Seda Boyraz (Çocuk Gelişimi Uzmanı), Melike Gemalmaz (Çalışma

Ekonomisti), Samet Kısacık (Avukat), Ejder Seçkiner (Uzman Doktor), Ali İhsan Etli (İnşaat Mühendisi), Adem Gerekli (Mali Müşavir), Abdulkadir Küçükdevlet (İş İnsanı), Seçkin Özdoğan (Avukat), A.Melih Eyitmiş (KSÜ Öğretim Üyesi), Turgut Sezal (İç Mimar), Ramazan Hançer (Ziraat Mühendisi), Hulusi Boyar (İnşaat Mühendisi), Ferhat Ergin (İlaç Firması Bölge Müdürü), Volkan Dalyan (Jeoloji Mühendisi), Mehmet Moroğlu (Grafiker), Ahmet Karayağlı (Avukat), Ömer Çankaya (Çevre Mühendisi), Mehmet Bayır (İş İnsanı), Hanifi Edip Alcı (İç Mimar), Volkan Alkan (Güvenlik Görevlisi), Yakup İncegül (Müteahhit), Murat Gül (Avukat), Salih Dökme (İş İnsanı), Selahattin Hamzaoğlu (Tekstilci), Ahmet Durmaz (Mali Müşavir), İrfan Gölcü (İşletmeci), Murat Şahinkanat (Mali Müşavir), Mehmet Ünlügedik (Sigortacı), Hasan Yankaya (Esnaf), Veysel Dedeoğlu (Emlakcı-İşletmeci), İbrahim Sarıkaya (Harita Mühendisi), Osman Doğan Bastırmacı (Reklamcı-Radyo Dj), Mustafa Balseven (Esnaf), Mustafa Yücel (Elektrik-Elektronik Mühendisi) Mehmet Oğuz (Kırtasiyeci), Kurtuluş Karasu (Elektrik-Elektronik Mühendisi), Adem Akbaş (Göç İdaresi Uzmanı), Bayram Öcal (Siber Güvenlik Uzmanı).”

İl Yönetim Kurulu Tanıtım toplantısının akabinde Başkan Karatutlu, Türkoğlu Kurucu İlçe Başkanı Av. Kazım Kuncan ve Ekinözü Kurucu İlçe Başkanı İlhan Eker’e yetki belgelerini takdim etti.

Program Yönetim Kurulu İstişare Toplantısı ile devam etti.





