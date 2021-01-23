Direksiyon eğiticileri haklarını istiyor
Kahramanmaraş direksiyon eğitimciler derneği hafta sonu yapılan direksiyon uygulama sınavlarında kendilerine görev verildiğini, ancak görev ücretlerini alamadıkları için seslerini bakın nasıl duyurdular.
KAHRAMANMARAŞ 23.01.2021, 15:46 23.01.2021, 16:37
Direksiyon eğitimcileri kendilerine tanınan görevlerde hiçbir şeklide ücret alamamaktan yakınıyor.
Kahramanmaraş Direksiyon Eğitimciler Derneği Başkan Yardımcısı Gülten Hasancıoğlu “bizlerin istediği hafta sonu yapılan direksiyon uygulama sınavında yetkili makamların bizlere de ücretlerimizi ödemesini istiyoruz” Dedi.
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