Dizilerin dekorları Kahramanmaraş'tan!
TRT ’tenin başarılı dizilerinde kullanılan dekor malzemelerinin birçoğu Kahramanmaraş’ın tarihi kapalı çarşısından çıkıyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.08.2021, 16:20 24.08.2021, 16:57
Kahramanmaraş'lı esnaf TRT'nin reyting rekorları kıran tarihi dizilerine bakır işlemesi başta olmak üzere kazanlar, kaşıklar ve 90’na yakın dekor malzemesi gönderiyor.
Diriliş Ertuğrul, Büyük Selçuklu, şuanda Konya da çekimleri devam eden Mevlana filmi gibi birçok dizi ve filmlere dekor malzemesi gönderen bakırcı esnafı Mustafa Tepebaş’ı, her ilde Kahramanmaraş’ın tarihi ürünlerinin bulunabileneceğini söyledi.
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