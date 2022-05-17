Doç.Dr. Erhan Alparslan gençliğin ülke için önemine dikkat çekti!
Kahramanmraş Sütçü İmam Üniversitesinde 19 Mayıs etkinlikleri devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.05.2022, 16:42 17.05.2022, 16:54
Kahramanmraş Sütçü İmam Üniversitesinde 19 mayıs etkinlikleri devam ediyor.
Bu kapsamada düzenlenen birçok konferanstan birside “milli mücadelenin il adımı: 19 Mayıs 1919” adlı konferans oldu.
Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan konferansa rektör yardımcıları, dekanlar, üniversite hocaları ve öğrenciler katılım sağladı.
Ardından Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Erhan Alpaslan 19 Mayısın tarihi hakkında dinleyenleri bilgilendirdi.
Konferans sonunda bir açıklama yapan Doç.Dr. Erhan Alparslan gençliğin ülke için önemine dikkat çekti.
Namaz Vakti 17 Mayıs 2022
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