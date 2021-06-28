Döngel mağaralarının ulaşım sorunu çözüldü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, turizm alanlarına ulaşım ağını güçlendiriyor. Onikişubat ilçesine bağlı Döngel Mahallesi’nde bulunan turizm alanına doğrudan ulaşım sağlayan arterde sıcak asfalt, trafik işaretçileri, yol çizgi çalışmalarıyla beraber baştan uca yenilendi.

Asfalt işlemlerinin ardından Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından çalışmaların tamamlandığı yaklaşık 1 kilometrelik güzergâh trafiğe açıldı. Yapılan iyileştirmeyle birlikte turistlerin uğrak noktası olan mağaralara ulaşımın rahat sağlanması, bu sayede de bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Muhtar Gök’ten Hizmet Teşekkürü Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Döngel Mahalle Muhtarı Hasan Gök, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından tarihi Döngel Mağaraları’na giden yolumuz asfaltlandı. Ayrıca Yukarı Döngel – Şahinkayası bağlantı yolunda çalışmalar tamamlanarak ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları bunlarla sınırlı kalmıyor. Mahallemizde birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Mahalle sakinleri ise yolların yenilenmesiyle birlikte evlerine kadar dolan toz ve topraktan kurtuldukları için çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.