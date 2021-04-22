DSD Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan ve 7 anne duygularını paylaştı

Ortak acılara ortak duygulara sahip 7 anne 7 yıldır Down Sendromlu çocukları olan ailelerin yardımına koşuyor.

KAHRAMANMARAŞ 22.04.2021, 16:10 22.04.2021, 17:29

Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan ve 7 anne TRT'nin İyilik Hikâyeleri Programına Konuk Oldu. Yerhan Hayal ettikleri yaşam merkezinin açılmasının mutluluğunu paylaştı

Down Sendromu çocuklar için verilen mücadelenin, fedakârlıkların anlatıldığı belgesel tadında program tüm izleyicileri duygulandırdı.

Zor zamanlarında Down Sendromu Derneğinden destek bulan anneler de mutluluklarını kelimelere dökmeye çalıştı

#Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
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