Dulkadiroğlu Belediye Meclisi’nde hayatını kaybeden Gazeteci Yıkan posteriyle anıldı!
Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Gazeteci Lütfü Yikan, 5 yıl boyunca istisnasız takip ettiği Dulkadiroğlu Belediye Meclisi’nde posteriyle anıldı. Belediye Başkan Necati Okay, “Gazeteci kardeşimiz istisnasız her meclisimize katılarak bizlerin yanında olmuştur. Mekanı cennet olsun” dedi.
Dulkadiroğlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Kamu Külliyesi Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay başkanlığında gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.
Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Gazeteci Lütfü Yıkan detayı dikkat çekti.
Dulkadiroğlu Belediyesi’nin kurulduğu günden bu yana tüm meclis toplantılarını takip eden Yıkan, ölümünün ardından Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis toplantısında rahmetle anıldı.
Toplantı sonrasında konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Lütfü Yıkan kardeşimiz bizlerin programlarını istisnasız takip eden ve işini çok iyi yapan bir kardeşimizdi. Özellikle meclis toplantılarımızı hiç kaçırmadı. Hasta da olsa imkanlarını zorlayarak toplantılarımıza katıldı. Bizlerde bundan dolayı kardeşimize ilk dönemimizin anısına bir plaket vermiştik. Vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladığımız kardeşimizi bu meclis toplantısında bizler de bir enstantaneyle andık. Mekanı cennet olsun.”
|İmsak
|05:07
|Güneş
|06:27
|Öğle
|12:25
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:27
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2