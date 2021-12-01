Dulkadiroğlu Belediyesi Aralık Ayı Meclis toplantısı yapıldı!
Dulkadiroğlu Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı yeni hizmete giren Dulkadiroğlu heyecan parkı içerisinde yeni hizmete giren heyecan kafe toplantı salonunda gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 01.12.2021, 14:28 01.12.2021, 18:55
Belediye Başkanı Necati Okay’ın başkanlığında yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.
Eski tutanak özetlerinin okunarak onaylandığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya katılmayanların izinli sayılmalarının ardından bir daha ki ay toplanmak üzere meclise ara verildi.
Namaz Vakti 01 Aralık 2021
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