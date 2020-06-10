Dulkadiroğlu Belediyesi'nde Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleşti!

Dulkadiroğlu Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Eski tutanak özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda şu gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı: Yenişehir mahallesi 1577 ada 166 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. Ortak Hizmet Çalışması yapmak için Belediye Başkanı Necati Okay’a yetki verilmesinin görüşülmesi. İnsan Kaynakları ve Yazı İşleri Müdürlüğü kapatılarak yerine Yazı İşleri ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak tekrar kurulması.

Yeni yapılan Kamu Külliyesi İçerisinde yapımı tamamlanan kreşin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilmesi konusu. Ve gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlandı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kamu Külliyesi Projesinde Belediye Hizmet Binasının tamamlandığını ve bir sonraki meclis toplantısının yeni binada olacağını söyledi. Başkan Okay, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek projenin ilçeye hayırlar getirmesini diledi.