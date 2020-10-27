Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere kırtasiye desteği verdi!
Her alanda olduğu gibi eğitim konusunda da önemli çalışmalar yapan Dulkadiroğlu belediyesi 2020-2021 eğitim öğretim yılına başlayan öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 27.10.2020, 16:43 27.10.2020, 16:58
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay yaptığı açıklamada, her yıl yaptığımız gibi bu yılda eğitim öğretime katkı amacıyla kırtasiye yardımında bulunuyoruz’dedi.
Konuşmasının devamında Başkan Okay, pandemi döneminde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi okullarımızın da pandemiye hazırlanması açısından elimizden geldiğince Dulkadiroğlu belediyesi olarak destek vereceğiz diye konuştu.
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