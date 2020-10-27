Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere kırtasiye desteği verdi!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay yaptığı açıklamada, her yıl yaptığımız gibi bu yılda eğitim öğretime katkı amacıyla kırtasiye yardımında bulunuyoruz’dedi.

Konuşmasının devamında Başkan Okay, pandemi döneminde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi okullarımızın da pandemiye hazırlanması açısından elimizden geldiğince Dulkadiroğlu belediyesi olarak destek vereceğiz diye konuştu.