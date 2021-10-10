Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Dereli Mahallesine asfalt ve kilit parke çalışması
Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dereli mahallesinde asfalt ve kilit parke çalışmalarını tamamlayarak hizmete sundu.
Asfalt ve kilit parke çalışmalarını yoğunlaştıran Dulkadiroğlu Belediyesi, Dereli mahallesinde ihtiyaç duyulan alanlarda da çalışma yaptı. Ekipler çalışmaları tamamlayarak yolları vatandaşın hizmetine sundu.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Yaz boyunca yoğun bir asfalt ve kilit parke çalışması yaptık. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın talep ettiği alanlarda bu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdü. Şuanda geldiğimiz noktada büyük ölçüde tüm ihtiyaçlara cevap verdik. İnşallah mevsimin imkan verdiği süre boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Dereli mahallemizde vatandaşlarımızın ayağı çamura değmesin diye bu çalışmaları tamamlayarak hizmete sunduk. Mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”
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