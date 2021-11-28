Dulkadiroğlu MEM’den öğretmenler günü klibi

Öğretmenler Gününde, öğretmene verilen bir değerin göstergesi olarak hazırlanan ve beğeni toplayan klip ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.