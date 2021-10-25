Dulkadiroğlu’nda 3 mahallenin köprüsü yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Yusufhacılı, Peynirdere ve Bulanık Mahalleleri’nde ihtiyacı karşılamayan eski köprüleri yeniliyor. Sürdürülen çalışmalarla ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

KAHRAMANMARAŞ 25.10.2021, 18:41
Dulkadiroğlu’nda 3 mahallenin köprüsü yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir süre önce Dulkadiroğlu ilçesinin kırsal mahallelerinden Yusufhacılı’da başlatılan köprü yenileme çalışmalarında betonarme uygulamalar gerçekleştiriliyor. Mahallenin ana girişi olarak kullanılan ve darlığı sebebiyle ciddi aksamalara sebebiyet veren 5 metrelik köprü ilave yapı eklemlenerek iki kat genişletilmiş olacak. Köprüye ulaşım sağlayan virajlı bağlantı yolunda da genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilirken, ulaşım daha güvenli hale getiriliyor.

Sorunlar Çözülüyor

Bölgede sürdürülen çalışmalarla ilgili olarak Yusufhacılı Mahalle Muhtarı Kemal Çayır yaptığı açıklamada, “Bu köprü ve yolu biz mahalleye giriş için kullanıyoruz. Özellikle hafta sonu yollarımızdaki yoğunluk nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyorduk, kazalar meydana geliyordu. Büyükşehir Belediyemize durumu ilettik. Sağ olsunlar yapımı hızla başladı ve devam ediyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Peynirdere ve Bulanık’ta Hazırlıklar Sürüyor

Yusufhacılı Mahallesi ile aynı bölgede yer alan Peynirdere ve Bulanık mahallelerinde de köprü inşası için hazırlıklar sürüyor. Peynirdere mahallesinin girişinde yer alan eski köprü yol kotu ve darlığı sebebiyle trafikte aksamalara sebebiyet vermekteydi. Başlanacak çalışmayla birlikte 4,5 metre genişliğe sahip köprü, 10 metreye genişletilecek ve yerden 1,5 metre yükseltilecek. Bulanık Mahallesi’nde de yol kotu sorunu olan ve ani düşüşleri sebebiyle araçların görüş mesafesini daraltarak aksamalara sebebiyet veren eski köprü yenileniyor. Yeni yapılacak köprünün genişliğinin 10 metre olması planlanırken, ilçenin her iki mahallesinde de çalışmalar kısa süre içinde başlatılacak.

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