Dulkadiroğlu’nda sıfır atık seferberliği

Belediye Başkanı Necati Okay, daha temiz ve yaşanılabilir bir Dulkadiroğlu için çalıştıklarını hatırlattı.

Çevre hassasiyetine dikkat çekmek ve daha yaşanılabilir bir ortam sağlamak amacıyla başlatılan Sıfır Atık projesine Dulkadiroğlu Belediyesi büyük destek vermişti. İlk olarak Sıfır Atık ile ilgili eğitim programları düzenleyen Dulkadiroğlu Belediyesi, ardından birçok konuda uygulama gerçekleştirerek ilklere imza atmıştı.

Bu kapsamda atık yağ istasyonları, atık plastik istasyonları ve atık gıda istasyonları gibi geri dönüşüm projelerine imza atan Dulkadiroğlu Belediyesi, bu projelerini etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çevre konusunda gösterdikleri hassasiyete dikkat çekti. Başkan Okay, yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Daha temiz, daha yaşanılabilir bir Dulkadiroğlu içen var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanım efendinin başlatmış olduğu Sıfır Atık projesine ilk günden bu yana destek veriyoruz. Sıfır Atık projesinin tüm gereksinimlerini ilçemizde uyguluyoruz. Bu kapsamda birçok projeye imza attık. Bu projeler ekiplerimiz tarafından hassasiyetle denetleniyor ve takip ediliyor. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde projeye destek olacağız. Sıfır Atık projesiyle vatandaşlarımızda geri dönüşümün önemini kavramış durumda. Her türlü atık geri dönüştürülerek büyük bir çevre hassasiyeti sağlanmaktadır. Hem ekonomik, hem de çevre açısından önemli gördüğümüz bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Şuanda ilçe genelinde atık yağ, atık plastik ve gıda toplama istasyonlarımız mevcut. Bu istasyonlarımdan atık yağ istasyonumuz otomasyon olarak çalışmakta. Yine Atıkmatik dediğimiz bir cihazımız var. Bu cihazımızda çeşitli geri dönüşüm ürünlerini topluyor. İnşallah ilçemize geri dönüşüm anlamında çok daha fazla projeye yapacağız. Bu projelerle vatandaşlarımızın bilgilenmesi ve bilinçlenmesi son derece önemlidir. Vatandaşlarımızın Sıfır Atık konusunda daha duyarlı olmalarını diliyorum.”