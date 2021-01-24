Dulkadiroğlundan ağaç budama ve gençleştirme çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından ağaçların gençleşmesi ve daha sağlıklı yetişmesi adına yapılan çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde budama ve bakım çalışması yapıldığı bildirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ağaçların bahara ve yaza hazırlandığı vurgulandı.

Ekipler, gençleştirme çalışmalarının ağaçlar için önemine değinirken, çalışmaların devam edeceğini de bildirdi.

Konuyla ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, budama faaliyetlerinin önemine değinerek şunları aktardı: “Daha yeşil ve güzel bir Dulkadiroğlu için ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktadır. Park ve Bahçe ekiplerimiz ilçemizde bulunan yeşil alanlar ile ilgili önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan bir tanesi de ağaçlarımızın bakımı ve gençleştirme çalışmasıdır. Ekiplerimizin icra ettiği budama faaliyeti ağaçların bahar aylarında daha taze dallara kavuşması ve gençleşmesi içindir. Bu çalışmalar uzman ekiplerimizin değerlendirmesi sonucunda hassasiyetle yapılmaktadır.”