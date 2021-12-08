Dulkadiroğlu’ndan güzelyurt mahallesine asfalt
Dulkadiroğlu Belediyesi, sokak iyileştirme çalışmaları kapsamında Güzelyurt mahallesinde asfalt çalışması yaptı.
Güzelyurt mahallesinde bulunan sokakların iyileştirilmesi kapsamında asfalt çalışması yapan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları tamamlayarak yolu vatandaşın hizmetine sundu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Mahallelerimizin her türlü ihtiyacını giderme adına yoğun bir çalışma yapıyoruz. En önemli konularımızdan bir tanesi de yollarımızın iyileştirilmesi ve yenilenmesidir. Bu kapsamda ekiplerimiz asfalt ve kilit parke çalışmalarına devam etmektedir. Güzelyurt mahallemizde asfalt çalışması yaparak iyileştirilen yolu hizmete sunduk. Her zaman söylediğim gibi vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır. Mahallelerimizi değiştirmeye ve dönüştürmeye devam edeceğiz.”
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