Dulkadiroğlu’ndan kırım mahallesine asfalt
Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt ekipleri, Kırım mahallesinde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 30.07.2021, 10:57
Yoğun bir şekilde asfalt çalışmalarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, son olarak Kırım mahallesinde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı. İlçe genelinde asfalt ve kilit parke çalışmalarını devam ettiren Dulkadiroğlu Belediyesi, yaz sonuna kadar bu çalışmaların süreceğini bildirdi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “İlçe genelinde yoğun bir şekilde asfalt çalışması yapmaktayız. Bu çalışmalar tamamlandığında ilçemizin yol standartları bir kat daha artmış olacak. Vatandaşlarımızın rahat ve kolay ulaşımını sağlama adına çalışmayı sürdüreceğiz.”
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