EDUCCON 2022 Dijital Yetkinlik ve STE(A)M Eğitimi KSÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği tarafından ABD Federal Destek Ödülü Programı kapsamında desteklenen KSÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tekerek’in yürütücülüğünü yaptığı ve KSÜ öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Akbana, Dr. Betül Tekerek ve Şerife Durna’nın araştırmacı olarak yer aldığı STE(A)M Unites Us Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin kapanış programı üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Program KSÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Akbana tarafından gerçekleştirilen STE(A)M Unites Us Projesi tanıtım sunumu ile başladı.

Tanıtım sunumunun ardından açılış konuşmalarına geçildi. Programın konuşmasını üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı. EDUCCON 2022 Dijital Yetkinlik ve STE(A)M Eğitimi etkinliğine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Can, üniversitede etkili ve işlevsel eğitim ve öğretimi önemsediklerini belirterek, eğitimin her aşamasıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

“KSÜ’de teoriyi pratiğe dönüştürebilen, öğretmenler, mühendisler, hekimler, alanının gerekliliğine sahip meslek profesyonelleri yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin alanlarıyla ilgili her konuda donanımlı mezunlar olması için çaba sarf ederken, onların aynı zamanda bireysel becerilerine katkı sağlayacak sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri de teşvik ediyor ve destekliyoruz.” diyen Rektör Can, “Dijitalleşme de çağımızın önemli bir gerçeği ve gerekliliği. Bu gerçeği göremeyen toplum, kurum ve devletler çağın gerisinde kalmaya mahkûmdurlar. KSÜ’de dijitalleşme konusunda da dünya ile eş düzeyde bir ilerleme sürecini takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kongrenin başarılı geçmesi temennisinde bulunan Rektör Can, STE(A)M Unites Us Projesini destekleyen ABD Ankara Büyükelçiliği başta olmak üzere, proje yürütücüsü, araştırmacı ve eğitmenlerine, EDUCCON 2022 Dijital Yetkinlik ve STE(A)M Eğitimi programına katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

EDUCCON Kurucu Başkanı ve Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş ise EDUCCON’un gösterdiği gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eğitim Fakültesi Dekanlar Konseyi olarak öğretmen eğitiminin kalitesini artırmak için yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

EDUCCON adına ise Prof. Dr. Fatma Bıkmaz bir konuşma gerçekleştirirken, kongrenin amaçlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

KSÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcı da, böyle önemli uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Tekgül tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Program bilimsel sunumlarla devam ederken ilk sunumu EDUCCON 2022 Başkanı, KSÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tekerek gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mehmet Tekerek, EDUCCON 2022 bilimsel programı sunumunu gerçekleştirirken, STE(A)M Unites Us Projesinin amaçları ve proje süreçlerine ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Utah State University Öğretim Üyesi Prof. Dr. Edward M. Reeve ‘STE(A)M Eğitimine Duyulan İhtiyaç’ başlıklı sunumunu gerçekleştirirken, Brigham Young University’den Dr. Scott Bartholomew ‘Mühendislik Tasarımı: Harika bir Entegratör’ isimli sunumunu yaptı.

Programın öğleden sonraki oturumunda ise ABD Adana Konsolosluğu Eğitim Ateşesi Erica Marrero, STE(A)M Unites Us Projesi kapanış konuşması gerçekleştirdi. Proje Ekibine ve özellikle Proje Yönetimini sağlayan Prof. Dr. Mehmet Tekerek ve Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Akbana’ya özel teşekkürlerini ilettiler.

Kapanış sunumunun ardından Rektör Can ve protokol üyeleri tarafından STE(A)M Unites Us Projesi kapsamında eğitim alan 24 öğretmene ve proje ekibine sertifikaları verildi.

EDUCCON Eğitim Konferansı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekerek tarafından EDUCCON bayrağı Doç. Dr. Ramin Aliyev’e tesllim edildi EDUCCON 2023’ün Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması planlanıyor. “EDUCCON” için www.educcon.org “STE(A)M Unites Us” için https://steam.ksu.edu.tr adreslerinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.