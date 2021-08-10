Efsane başkan veda edeceğini Aksu Haber aracılığı ile duyurdu!

Son olarak Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan MÜSİAD Genel Kurulunda Genel Başkan adayı olmayacağını söyleyen Kaan süreci Aksu Haber’e değerlendirdi.

MÜSİAD Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli gerçekleştirilecek olan Genel Kurulda Genel Başkan Kaan ile kendilerinin de devam etmeyeceklerini söyledi.

MÜSİAD Tekstilde Yenilik Yönetimi ve Tasarım Komitesi Başkanı Mustafa Buluntu ise Genel Başkan Kaan’a teşekkür ederek kendisiyle çalışmaktan her daim onur duyduğunu söyledi.