Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz öğretmenlerle bir araya geldi
Kahramanmaraş’ın eğitim gönüllüsü kamuoyunun ve özellikle öğrencilerin sevip takdir ettiği Süreyya Erdoğanyılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri bir kez daha unutmadı.
KAHRAMANMARAŞ 25.11.2021, 16:11 25.11.2021, 17:40
Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi okul idaresi ve öğretmenleriyle Kervanhan’da akşam yemeğinde bir araya gelen Süreyya Erdoğanyılmaz, geleceği inşa edenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Öğretmenlere Erdoğanyılmaz ailesi tarafından günün anısına öğretmenler günü kutlanılarak, karanfiller hediye edildi.
Yemek programında öğretmenler kendilerinin günlerinde şarkılar söyledi.
Programın ardından öğretmenler Aksu Haber’e özel geceyi değerlendirdi.
Eğitim gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz ise Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “öğretmenlerimizi yılın bir günü değil her gün unutmamalıyız” diye konuştu.
Programın sonunda Okul Müdürü Salman Malkoç tarafından 12.sınıf öğrencisinin Süreyya Erdoğanyılmaz için yaptığı hediye kendisine takdim edildi.
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