Eğlence tutkunlarının uğrak mekânı! Go- Kart 7’den 77’ye herkese hitap ediyor

Hız tutkularının uğrak mekânlarından biri olan Go-Kart 7 den 77 ye herkese hitap ediyor. Ayrıca Go-Kartta pandemi önlemleri de titizlik uygulanıyor.





İşletme Sahibi Orhan Malkoç, Go-Karttın çocuklar ve gençler üzerindeki faydalarını şu sözlerle anlattı.





Ayrıca işletme sahibi Malkoç, Go-Kartın yaz ve kış aylarında da hizmet verdiğini söyledi.