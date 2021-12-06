Ekinözü bilime yürüyor!

Ekinözü Belediyesi düğün salonunda düzenlenen TÜBİTAK 4007 bilim şenliğinde 40 öğretmen ve 80 öğrenci tarafından hazırlanan 50 proje yer alıyor.

Bilim şenliği Kaymakam Muhammet Huzeyfe Onur, Belediye Başkanı Bilal Eker, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, Elbistan Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, AK Parti İlçe Başkanı Özgür Çetin, öğrenci ve velilerin katılımı ile ziyarete açıldı.

Stantları gezen Kaymakam Muhammet Huzeyfe Onur yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müzce düzenlenen TÜBİTAK 4007 bilim şenliğini gerçekleştirdik. Çok güzel çalışmalar ve öğrencilerimizin bilime ilk adımı atışlarını gördük. Ekinözülü öğrencilerimizin bilimle tanışmalarını izledik. Öğrencilerimizin bilim şenliği vesilesiyle bilimi seveceklerine ve gelecekte bilime ülkemize önemli hizmetlerde bulunmalarını temenni ediyorum. Bu şenlik öğrencilerimizin ufuklarını açtı” ifadelerini kullandı.

Projeye destek veren Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ise şu açıklamaları yaptı:

“Projeyi düzenleyen milli eğitim müdürümüze kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Bizim de desteklediğimiz bilim şenliği, çocuklarımızın ufkunu açtı. Öğrencilerimiz kendi çabalarıyla bir şeyler üretmeye çalıştı. Proje, Ekinözülü öğrencilerin geleceğe yönelik umut verici plan yapmaya başlamalarına vesile oldu. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ise şunları söyledi:

“Ekinözü kırsal mahallelerden oluşan bir ilçemiz. Çocuklarımız sınırlı imkanlarla gelecek adına umut verici projelere imza atmış. Sınırlı imkanlarla hazırlanan projeler daha da bir anlam kazanıyor. Çocuklarımızın ufku açılıyor. Devir bilim ve teknoloji devridir. Ülkemizin üretim ve istihdama ihtiyacı var. Bu noktada bu tür çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç ta konuşmasında şunları dile getirdi:

TÜBİTAK 4007 projesi kapsamında Ekinözü bilime yürüyor sloganıyla bilim şenliği düzenliyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin çalışmasıyla oluşturulan 50 proje yer almaktadır. Robotik kodlamadan yöresel el sanatlarına kadar birçok ürün yer alıyor. Gelişen teknolojinin insan yaşamına etkini anlatmak için akademisyenlerin katılacağı seminerler düzenleyerek şenliğimizi destekleyeceğiz. Öğrencilerimizin bilime olan ilgilerini artırmak için bu projeye çok önem veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin kısıtlı imkanlarla önemli çalışmalara imza attığına değinen AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Özgür Çetin de açıklamalarında şunlara değindi:

“Burada okullarımızda öğrencilerimizin kısıtlı imkanlarla yaptığı güzel projeleri gördük. Gençlik ve spor bakanımız Ekinözü ilçemize kapalı spor salonu sözü verdi. Gençlik merkezimizi de açacağız. Öğrencilerimiz imkanları artırıldıkça çok daha güzel projelere imza atacaktır. Bu güzel şenliği hazırlayan herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.